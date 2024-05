Auto contro trattore a Canosa, morto un 30enne

È di un morto e un ferito il bilancio di un incidente avvenuto poco prima dell’alba sulla strada che collega Canosa di Puglia alla frazione di Loconia, nel nord Barese. La vittima, un uomo di circa 30 anni originario del Senegal, era a bordo di una Renault Scenic che, per cause da chiarire, si sarebbe scontrata con un trattore, per poi ribaltarsi e finire contro un albero. Per il 30enne sono risultati vani i tentativi di soccorso del personale del 118. Ferito l’altro passeggero dell’utilitaria, un 58enne senegalese, che è stato trasportato in ospedale ad Andria per un trauma toracico.

Il conducente del mezzo agricolo sta bene anche se in stato di shock. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che conducono le indagini. Auto e trattore sono stati sequestrati.