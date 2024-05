Bari, cerimonia in ricordo delle vittime della strage di Capaci

Domani 23 maggio, alle ore 11,00 nell’Aula Magna della Corte di Appello di Bari, il Presidente della Corte ed il Procuratore Generale ricorderanno il giudice Giovanni Falcone, la moglie il giudice Francesca Morvillo, ed i poliziotti della loro scorta, in occasione del 32° anniversario della strage di Capaci. Alla cerimonia sono invitate, oltre alle autorità giudiziarie ed istituzionali, una rappresentanza degli studenti delle scuole superiori che hanno svolto attività nell’ambito dei progetti scolastici sulla educazione alla legalità.

L’inno nazionale e l’inno Europeo verranno eseguiti dalla fanfara del Comando Scuole III Regione Aerea dell’Aeronautica Militare di Bari. È prevista la visione di un filmato con una raccolta di interviste a Giovanni Falcone. Al termine verrà conferito un riconoscimento per le attività di antimafia sociale e di lotta all’omertà in terra di Capitanata alle due vedove dei contadini barbaramente uccisi a San Marco In Lamis nel 2017. Negli anni precedenti analogo riconoscimento è stato conferito a don Riccardo Agresti, responsabile del progetto “senza sbarre” della diocesi di Andria, al compianto dott. Stefano Fumarulo, responsabile dell’Ufficio regionale di Bari dell’antimafia sociale ed alla dr.ssa Daniela Marcone, v. presidente dell’associazione “Libera – contro le mafie” di Foggia.