Bari, marciapiedi decorati a Madonnella: l’iniziativa

Marciapiedi colorati a Madonnella. L’iniziativa è di “Madonnellarepubblic” con la collaborazione con “Acquartist”. “Grazie anche all’Acquedotto Pugliese – spiega Antonio Bozzo – per l’autorizzazione ad utilizzare i suoi tombini per rendere il nostro quartiere sempre più colorato e attrattivo. Grazie a Flavia De Filippis per il grande lavoro che sta svolgendo. Noi siamo Madonnella, noi siamo comunità e come diceva il mio maestro Niki Muciaccia noi abbiamo la Madonnellitá”.