Giampaolo convoca Chukwu. Breda: “Siamo al 50% entrambi”

Ultimi 90 minuti della stagione per il Bari che al ‘Libero Liberati’ di Terni si gioca la salvezza e l’onore. Dopo aver pareggiato la partita d’andata, i biancorossi devono assolutamente vincere per evitare una clamorosa retrocessione in serie C. Ternana – Bari, gara valevole per il ritorno dei playout di serie B si giocherà domani, giovedì 23 maggio, con fischio d’inizio alle ore 20.30.

L’AVVERSARIO – La Ternana Calcio, meglio nota come Ternana, è una società calcistica italiana con sede nella città di Terni, fondata nel 1925. E’ stata la prima rappresentante dell’Umbria promossa in Serie A, nella stagione 1972-1973: nella sua storia conta due partecipazioni in A e ventinove in B. Nel suo palmarès, a livello nazionale, vanta la vittoria di un campionato di B e di una Supercoppa di Serie C. La Ternana ha vinto inoltre nove campionati a livello interregionale e una Coppa dell’Italia Centrale, oltreché raggiunto la semifinale di Coppa Italia nella stagione 1979-1980.

La squadra e i suoi calciatori sono noti con il soprannome di Fere, ovvero «belve» o «bestie» in dialetto ternano, adottando come simbolo societario la figura mitologica della Viverna, identificata nell’araldica locale anche come il Drago Thyrus.

I PRECEDENTI: I precedenti tra Ternana e Bari sono 50 e il bilancio è leggermente in favore dei biancorossi: sono infatti 17 le vittorie biancorosse, 17 i pareggi e 16 i successi umbri. A Terni si sono disputate 24 gare con i biancorossi che si sono imposti in sole 3 occasioni, 10 sono stati i pareggi e 11 le affermazioni della Ternana.

L’ultima gara di campionato disputata in terra umbra, è quella relativa alla gara d’andata di questo torneo di serie B: il 3 settembre 2023, la formazione guidata da Mignani pareggiò per 0-0. L’ultima vittoria dei galletti al ‘Liberati’ risale invece al 24 febbraio 2018: la squadra allenata da Fabio Grosso si impose per 2-1 grazie alle marcature di Hendersson e Marrone.

GLI EX – Diversi i calciatori che hanno vestito entrambe le maglie, citiamo: Daniele Vantaggiato, Federico Furlan, Modibo Diakité, Arcangelo Sciannimanico, Massimo Brambati, Cristian Stellini, Aniello Salzano, Sandro Tovalieri, Angelo Carbone, Giovanni Di Noia , Riccardo Maniero, Jacopo Petriccione, Giuseppe Taglialatela, Giacomo Dicara, Carmelo Bagnato, Adriano Montalto, Mirko Eramo, Francesco Casisa, Giuseppe Statella, Alberto Masi, Poerio Mascella, Kingsley Boateng, Filip Raičević, Gianluca Galasso, Roberto Ripa, Massimiliano Busellato, Angelo Deruggiero, Giorgio Di Vicino, Graziano De Luca, Carmelo La Torre, Damiano Zanon, Umberto Depetrini, Simone Sini, Giovanni Asnicar, Gabriele Ratti, Palmiro Di Dio, Gaetano Monachello, Giorgio Dentuti, Emanuele Suagher, Davide Dionigi, Marcello Diomedi, Andrea Rossi, Paolo Annoni, Matteo Contini, Anthony Partipilo, Marino Defendi, Mirco Antenucci e Giuliano Belluzzi.

Ex del match sarà Raffaele Maiello nel Bari.

Tra i tecnici che hanno allenato entrambe le squadre menzioniamo: Gaetano Salvemini, János Nehadoma, Bruno Bolchi e Lauro Toneatto.

Nella conferenza stampa pre-match, in casa Ternana, ha parlato il tecnico Roberto Breda: “Il carico emotivo di questa partita è tanto, però bisogna preparala bene, avere più piani. L’energia che abbiamo dentro dobbiamo portarla dentro di noi, perchè questa gara vare una stagione, ha un peso emotivo importante e vitale. Non è un playoff che comunque male che vada mantieni la categoria”.

“Il Bari ha giocatori importanti, interpreti di valore, lo abbiamo visto giovedì scorso quando hanno fatto due partite diverse nella stessa. Dobbiamo avere massimo rispetto delle loro caratteristiche, delle loro personalità e del loro valore. Dobbiamo giocare come abbiamo fatto giovedì, con molta fiducia e con la consapevolezza di quello che sappiamo fare. Il risutlato conta poco, siamo al 50 percento entrambi, ma stavolta giochiamo in casa nostra con uno stadio pieno. Questo deve essere un’arma in più, ma senza cadere in facili entusiasmi: ci sarà da soffrire e sarà una battaglia. Città e squadra lo sanno. Per il resto, dobbiamo sapere che sarà una partita a scacchi, nella tua mossa c’è sia l’attacco che la difesa. Dobbiamo essere bravi in tutte queste situazioni e credo che loro non finiranno con lo stesso modo con cui inizieranno la partita. Cosa toglierei al Bari? E’ una squadra che ha dei valori, ha tanti giocatori che personalmente mi piacciono. Poi però c’è la nostra battaglia, bisogna pensare a chi c’è”. Riporta Calciofere.it

I CONVOCATI – Continua il silenzio stampa in casa Bari. Ecco i convocati di mister Federico Giampaolo. Per la sfida agli umbri il tecnico biancorosso non saranno a disposizione Koutsoupias, Diaw, Edjouma e Guiebre. Questi i 26 convocati biancorossi:

PORTIERI: 12.PELLEGRINI, 22.BRENNO, 38.PISSARDO

DIFENSORI: 5.MATINO, 6.DI CESARE, 21.ZUZEK, 23.VICARI, 25.PUCINO, 31.RICCI, 93.DORVAL

CENTROCAMPISTI: 4.MAITA, 8.BENALI, 10.BELLOMO, 17.MAIELLO, 14.LULIĆ, 44.ACAMPORA

ATTACCANTI: 9.NASTI, 11.ACHIK, 20.SIBILLI, 28.AKPA-CHUKWU, 32.COLANGIULI, 36.ZANABONI, 47.PUSCAS, 49.ARAMU, 77.MORACHIOLI, 91.KALLON

PROBABILI FORMAZIONI:

TERNANA (3-5-2): Iannarilli, Casasola, Dalle Mura, Lucchesi, Favasuli, Luperini, Faticanti, Amatucci, Carboni, Pereiro, Distefano. All.: Breda.

BARI (4-3-2-1): Pissardo, Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci, Maita, Maiello, Benali, Acampora, Sibilli, Nasti. All.: Giampaolo.

Arbitrerà la gara il signor Federico La Penna della sezione arbitrale di Roma 1. Gli assistenti saranno Ciro Carbone della sezione di Napoli e Alessandro Giallatini della sezione di Roma 2. Quarto ufficiale sarà Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, mentre al VAR ci sarà Massimiliano Irrati (Pistoia), coadiuvato dall’ AVAR Francesco Meraviglia (Pistoia).

(Foto Ssc Bari)