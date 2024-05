Accoltella moglie e figli e si barrica in casa, gravi i bimbi

Prima ha aggredito con un coltello la moglie e figli di 3 e 7 anni, poi si è barricato in casa dopo averli fatti uscire dall’abitazione. È accaduta a Cianciana, un paese situato in provincia di Agrigento. I bimbi, entrambi in gravi condizioni, sono stati trasportati con l’elisoccorso all’ospedale dei bambini di Palermo. La sorellina più piccola è intubata e presenta un’emorragia cerebrale mentre il fratello maggiore ha riportato profonde ferite ad addome e torace. Non sarebbe in pericolo di vita la moglie, ricoverata invece all’ospedale di Ribera. Sul fatto sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine che hanno anche fatto sgomberare la zona avviando una trattativa con l’uomo nel tentativo di convincerlo a consegnarsi. Non si esclude che possa essere armato, per questa ragione i militari indossano giubotti antiproiettile. A coordinare le indagini la procuratrice Sciacca Roberta Buzzolani.

Foto repertorio