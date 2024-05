Bari, dal 27 maggio via alle iscrizioni per i nidi d’infanzia comunali

A partire da lunedì 27 maggio e fino al 23 giugno sono aperte le iscrizioni per i nidi d’infanzia comunali per l’anno educativo 2024/23. Lo rende noto la ripartizione Politiche educative e Giovanili. A tal proposito si segnala che “nidi d’infanzia comunali” è la denominazione, prevista dal Decreto Legislativo n.65 del 13 aprile 2017, assunta ora anche dalla Città di Bari per gli asili nido comunali (che, come noto, accolgono bambine e bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni).

L’iscrizione dovrà essere effettuata on line, collegandosi al portale egov del Comune di Bari al link https://egov.comune.bari.it/iscrizione-asili-nido-comunali?categoria=2. Per effettuare l’iscrizione, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale (tutore/affidatario/altro soggetto esercente la responsabilità) dovranno autenticarsi mediante credenziali Spid (quelle utilizzate per la registrazione al provider scelto: username e password) o CIE (Carta d’Identità Elettronica). I cittadini sprovvisti di credenziali Spid o CIE, o che necessitino di assistenza, possono – in alternativa – effettuare l’iscrizione dei minori direttamente presso le segreterie degli asili nido comunali, mediante procedura di delega all’operatore comunale incaricato. La descrizione completa delle modalità di accesso al servizio di iscrizione ai nidi d’infanzia comunali e le istruzioni per la compilazione della domanda online sono riportate nell’avviso pubblico e nel manuale utente pubblicati nella sezione “Educazione e politiche giovanili” > “Nidi e scuole d’infanzia” > “Nidi” > “Criteri organizzativi iscrizioni”.

Foto repertorio