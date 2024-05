Bari e la “strage” della statale 100, al via petizione: “Fermiamola”

Fermare la strage sulla statale 100. È l’obiettivo della petizione indirizzata al Ministero dei Trasporti lanciata sul web, da Max Pierrini, che nel giro di poche ore ha già raccolto oltre 700 firme. Si tratta di una problematica portata avanti da diversi anni per via dei fatti di cronaca che coinvolgono sempre più spesso la strada in questione, teatro di incidenti mortali.

“Fermare la strage sulla statale 100 si può, si deve – ha commentato il promotore dell’iniziativa – sono diventate numerose le vittime perché questa strada che da Taranto raggiunge Bari è priva di guardrail fino a Gioia de Colle e tale mancanza sta provocando numerosi incidenti con molte vittime”, spiega Perrini. “E’ stata fatta una proposta in attesa che vengano appaltati i lavori per metterla in sicurezza. La proposta prevede che da Gioia del Colle (Bari) a Massafra (TA) si metta a disposizione GRATUITAMENTE l’AUTOSTRADA A14”, conclude.