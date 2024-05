D’Attis su strage Capaci: “Contro la mafia lo Stato c’è”

“Oggi è una giornata importante per il nostro Paese che ricorda la strage di Capaci e che ogni giorno deve tenere alta la guardia contro la mafia”. Lo ha detto in una nota il vicepresidente della commissione antimafia, Mauro D’Attis (Fi), ricordando quanto accaduto 32 anni fa, dove persero la vita il giudice Falcone con sua moglie e la scorta. “Contro ogni mafia e contro ogni atteggiamento che si annida nella logica mafiosa – prosegue – ricordiamo Giovanni Falcone e quello che ci ha insegnato a costo della sua vita: non possiamo, non dobbiamo e non ci volteremo mai dall’altra parte. Lo Stato c’è ed è in prima linea in questa battaglia del nostro tempo per la legalità”, conclude.