Il Bari si salva all’ultima curva: 0-3 al ‘Liberati’

Il Bari resta in serie B: è questo il verdetto della gara di ritorno dei playout di serie B. Dopo il pareggio della gara d’andata, la formazione biancorossa sfodera una grande prestazione nel momento più opportuno e annichilisce una Ternana forse troppo sicura della permanenza. In un primo tempo equilibrato, ci ha pensato capitan Di Cesare a sbloccarla con un eurogol. Nella ripresa, la Ternana si è sbilanciata troppo ed è stata punita dalle reti di Ricci e Sibilli. Il Bari è salvo, ma non c’è nulla da festeggiare: c’è una società da cedere e un entusiasmo da ricreare.

SCELTE INIZIALI: Per la gara di ritorno dei playout contro la Ternana, il tecnico del Bari Federico Giampaolo, non può contare su Koutsoupias, Diaw, Edjouma e Guiebre, mentre in panchina si rivede il giovane Akpa-Chukwu. L’allenatore abruzzese schiera i suoi con il modulo 3-5-2: sulle corsie esterne ci sono Ricci e Dorval, in attacco Sibilli e Nasti.

Nella Ternana, il tecnico Breda non ha a disposizione gli infortunati Capuano, Boloca, Sgarbi, Mărginean, Pyyhtiä, Favilli e Żuberek. L’allenatore trevigiano schiera la sua squadra col modulo 3-5-2: conferma per Iannarilli tra i pali, in attacco Pereiro affianca Di Stefano.

PRIMO TEMPO: Trascorrono pochi secondi e il Bari va subito al tiro con Maiello, ma la palla si perde a lato. Replica la Ternana al minuto 5 con Carboni, ma il suo tiro viene deviato in corner da Dorval. Grande occasione per il Bari al minuto 11 con Sibilli che costringe Iannarilli al grande intervento. Amatucci prova a beffare Pissardo al minuto 18, ma la sua conclusione finisce fuori. La Ternana costruisce una buona chance al minuto 27 con Favasuli che entra in area e calcia di poco a lato. Al minuto 30 Sibilli crossa in area sul secondo palo per Di Cesare che non riesce ad insaccare. Nel primo minuto di recupero il Bari va in vantaggio con Di Cesare che si inventa una grandissima girata al volo che fulmina Iannarilli. E’ l’ultima emozione del primo tempo: si va al riposo sul risultato di 0-1 per il Bari.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con un cambio per la Ternana: dentro Raimondo fuori Faticanti. La Ternana prova a rendersi pericolosa, ma il gol lo trova ancora il Bari con Ricci che “buca” Iannarilli con una girata in area di rigore. Primo cambio per il Bari al minuto 57: fuori Maiello dentro Lulic. Brivido per i tifosi biancorossi al minuto 59 con una palla che danza pericolosamente sulla linea di porta, ma Pissardo respinge. La squadra di Giampaolo trova la terza rete al minuto 65 con Sibilli che, dimenticato dalla difesa umbra, mette in rete grazie anche ad una deviazione di Dalle Mura. Galletti vicini alla quarta rete al minuto 66 con Nasti ma Iannarilli è decisivo. E’ l’ultima azione con protagonista l’ex attaccante del Cosenza che lascia il campo al minuto 68, al suo posto Morachioli. Biancorossi ancora vicini alla marcatura con Dorval, ma l’estremo difensore rossoverde respinge in uscita. La squadra di Breda prova a reagire, senza costruire azioni pericolose. Il Bari trova anche la quarta rete con Benali, ma il gol viene annullato per offside di Morachioli. Giampaolo esaurisce i cambi al minuto 87 : fuori Sibilli, Maita e Dorval dentro Puscas, Acampora e Matino. Non accade più nulla sino al triplice fischio del signor La Penna. Ternana – Bari, gara di ritorno dei playout 2023/24, è storia: allo stadio “Libero Liberati” termina 0-3. La squadra biancorossa ottiena la salvezza. Ternana retrocessa in serie C.

PAGELLE: Di Cesare, che bel compleanno! Maiello irriconoscibile

Pissardo 6, Pucino 6, Di Cesare 8, Vicari 6.5, Dorval 6,5 (87′ Matino sv), Maita 6 (87′ Acampora sv), Maiello 5 (57′ Lulic 5,5), Benali 6,5, Ricci 7, Sibilli 7 (87′ Puscas sv), Nasti 5,5 (68′ Morachioli 6)

TABELLINO

Risultato finale: 0 – 3

Marcatori: 46+1′ Di Cesare 51′ Ricci 65′ Sibilli

Ammoniti: Maita, Maiello, Di Cesare, Dalle Mura, Nasti, Lucchesi, Luperini, Dionisi

Espulsi: Bellomo

Tiri in porta: 3 -6

Corner: 2 – 7

Spettatori: 11.483 (di cui 203 ospiti)

FORMAZIONI INIZIALI

TERNANA: Iannarilli, Dalle Mura, Pereiro, Casasola (c), Faticanti, Favasuli, Di Stefano, Lucchesi, Luperini, Amatucci, Carboni

Panchina: Vitali, Franchi, Bonugli, Zoia, Sorensen, De Boer, Raimondo, Ferrara, Viviani, Labojko, Dionisi, N’Guessan

BARI: Pissardo, Pucino, Di Cesare (c), Vicari, Dorval, Maita, Maiello, Benali, Ricci, Sibilli, Nasti

Panchina: Brenno, Matino, Bellomo, Achik, Lulic, Zuzek, Akpa-Chukwu, Colangiuli, Acampora, Puscas, Aramu, Morachioli

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Federico La Penna della sezione arbitrale di Roma 1. Assistenti: Ciro Carbone della sezione di Napoli e Alessandro Giallatini della sezione di Roma 2. Quarto ufficiale: Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. VAR: Massimiliano Irrati (Pistoia), coadiuvato dall’ AVAR Francesco Meraviglia (Pistoia). (Foto ssc bari)