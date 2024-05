Scontro tra moto e auto nel Brindisino, muore un 40enne

Un uomo di 40 anni, Maurizio Girolamo, è morto in un incidente stradale che si è verificato nella tarda serata di ieri a Fasano (Brindisi). Il malcapitato, proprietario di un’autodemolizione nei pressi della stazione ferroviaria, era in sella alla sua moto T-max e percorreva la provinciale per Savelletri, quando, per cause in via di ricostruzione, si è scontrato con una Opel Corsa condotta da un anziano, che era intenta a svoltare in una stradina laterale. L’automobilista, in stato di choc, ha riportato solo lievi contusioni. Le indagini per accertare la dinamica dell’incidente sono condotte dai carabinieri. Vano è stato il tentativo del personale sanitario intervenuto di rianimare il 40enne. La strada è rimasta chiusa al traffico fino alla rimozione dei mezzi coinvolti.