Villette a schiera sul mare di Bari, sequestrato cantiere

Prosegue l’attività di contrasto e repressione dei fenomeni di abusivismo edilizio commessi lungo la costa pugliese, operata dai Comandi territoriali della Direzione Marittima di Bari.

Il personale della Capitaneria di porto di Bari, nella giornata di ieri, ha posto sotto sequestro un cantiere edile, dell’estensione di circa 2.100 metri quadrati, ubicato nel territorio costiero del Comune di Bari. Sull’area in questione, ricadente nella fascia di rispetto a ridosso del confine demaniale marittimo, era in corso di realizzazione un complesso edilizio composto da diverse ville a schiera a più piani fuori terra, senza le necessarie autorizzazioni previste in materia di demanio marittimo, di competenza dell’Autorità Marittima.

Pertanto, il cantiere è stato immediatamente posto sotto sequestro e, per tale grave condotta illecita penalmente rilevante, sono stati denunciati e immediatamente deferiti alla competente Autorità Giudiziaria quattro soggetti, ritenuti i presunti responsabili.