Bari, donna maltrattata per 8 anni: un arresto

Misura della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP del Tribunale di Bari nei confronti di un uomo responsabile dei reati di maltrattamenti familiari e sfruttamento della prostituzione.

Le indagini della Polizia Locale di Bari erano iniziate ad inizio maggio quando una pattuglia aveva raccolto la richiesta di aiuto di una donna nei pressi della stazione e gli investigatori della Locale sono riusciti progressivamente a conquistare la fiducia della donna e ricostruire oltre 8 anni di vessazioni a cui la stessa era sottoposta.

Sussistendo il pericolo concreto di recidivanza in ragione delle specifiche e reiterate condotte ascrivibili all’indagato in danno dei familiari, l’autorità giudiziaria stante la condotta violenta e prevaricatrice dell’uomo ha disposto la misura cautelare che è stata eseguita immediatamente dagli agenti che hanno rintracciato il soggetto in un comune della provincia.