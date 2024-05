Bari, sassi e pozzanghere e quel park and ride mai nato

Pozzanghere, fango e pietre. Si presenta così l’area parcheggio in via Tommaso Fiore, una zona privata utilizzata da anni da residenti e non solo per risolvere il problema parcheggio, molto sentito nel rione Libertà.

Lasciare l’auto diventa una impresa e quando piove la zona è impraticabile. Da anni i residenti attendono la sistemazione di quel parcheggio che dovrebbe diventare il quarto park and ride della città. Sono in corso le procedure per gli espropri e i tempi sembrano ancora molto lunghi.

Il progetto

L’area parcheggio, così come sarà attrezzata, disporrà di circa 750 posti auto, 20 per disabili e stalli per ciclomotori. Sarà fruibile da due ingressi, su via Scopelliti e su via Tommaso Fiore, dove un’unica uscita permetterà al flusso veicolare di immettersi nella rotatoria di via Tommaso Fiore senza particolari impedimenti. La progettazione sarà eseguita secondo i più moderni standard con pavimentazione drenante e fasce di alberature centrali sul modello del park and ride di Largo Due Giugno.

Il nuovo parcheggio funzionerà dal martedì alla domenica. Il lunedì invece gli spazi ospiteranno gli ambulanti del mercato di via Portoghese che si trasferiranno nella nuova area, su loro richiesta. Da anni ormai denunciano la crisi del mercato del lunedì con decine di operatori commerciali che hanno abbandonato gli stalli e un mercato sempre più vuoto. Sotto accusa soprattutto la zona scelta, definita poco “centrale”. Da qui la richiesta di riavvicinarsi al centro, o meglio alla zona “storica” del mercato del lunedì, quella del cimitero.

Sui tempi di realizzazione non ci sono ancora certezze: il progetto viene “spostato” nel piano delle opere pubbliche di anno in anno.