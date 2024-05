Bari, sparatoria al San Paolo: gambizzato un uomo

Colpi di arma da fuoco nel tardo pomeriggio di oggi in via Sicilia nel quartiere San Paolo. Un uomo di 23 anni, di cui non sono note le generalità, è stato colpito ad un polpaccio. La vittima è stata trasportata dagli operatori del 118 al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo. Sul posto gli uomini della squadra mobile.