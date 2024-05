Gazzelle, fuori il nuovo singolo “Mezzo secondo”

Soundtrack da ascoltare durante la lettura: “Mezzo secondo” – Gazzelle

“Mezzo secondo” . Cosa potremmo realmente fare in mezzo secondo? Forse qualcosa che ci cambia per sempre o forse nulla. Forse potremmo dividere la vita, la casetta, la collina con la persona che amiamo o forse potremmo non rivederla mai più. Questo è quello che canta Gazzelle nel suo ultimo singolo uscito ieri sera.

Il pezzo è stato interpretato dal vivo, in anteprima e in parte, durante il concerto sold out all’Arena di Verona, e in una sola giornata è già riuscito a scaldare il cuore di milioni di fan.

Una ballata romanica e nostalgica, potremmo dire tipicamente in stile Gazzelle. Un amore senza fine, che poteva essere ma alla fine non è stato, un tempo perso per fuggire dai ricordi in cui spesso si ricade e la realizzazione che forse si era troppo folli insieme per fare davvero dei progetti. Una storia che però tutti abbiamo vissuto o vorremmo vivere nella vita, almeno per mezzo secondo.

Non ci sorprende la profondità e la sensibilità di questo artista, da sempre piuttosto schivo al clamore mediatico e alle grandi apparizioni. All’inizio della sua carriera, infatti non appariva nelle foto e se lo faceva, cercava di coprire il suo viso. Solo con il tempo ha cominciato a mostrare la sua faccia ai fan, che così hanno potuto dare un volto al cantante di “Quella te”.

Resta però un dettaglio: indossa sempre gli occhiali da sole. Questo accessorio è diventato a parte del suo personaggio artistico, e a chi ha chiesto il perché, in diverse interviste ha confermato che con gli occhiali da sole si sente più sicuro di sé e può nascondere la timidezza.

Ha indossato occhiali neri anche sul palco di Sanremo in quest’ultima edizione in cui ha partecipato con il brano “Tutto qui”. Gazzelle ha dichiarato di aver tenuto gli occhi chiusi per tutta l’esibizione così facendo, non solo non ha sentito la pressione causata dagli sguardi del pubblico puntati tutti su di lui, ma ha anche avuto la possibilità di immedesimarsi al massimo nelle parole e nelle emozioni cantante.

Il 7 giugno sarà in concerto al Circo Massimo di Roma e per l’occasione porterà per la prima volta sul palco le canzoni del nuovo album “Dentro” e tutti i suoi più grandi successi e a questo seguirà il 22 giugno allo Stadio San Siro di Milano.

Come scrive l’artista stesso sotto il suo post per annunciare queste due importanti date : “sogni enormi, concerti enormi”.