A Bari “Giocando Giocando Giochiamo col Cinema”

Il piccolo festival “Giocando, Giocando, Giochiamo col Cinema” organizzato da Nuova Dionysia Film in collaborazione con AncheCinema è nato per condividere e riscoprire film che hanno lasciato un segno nel nostro immaginario collettivo. Ha l’obiettivo di favorire la socializzazione creando un ambiente rilassato e accogliente dove gli amici possano riunirsi, discutere e divertirsi insieme. Stimolare il dialogo, incoraggiare conversazioni sui film proiettati e dare la possibilità ai giovani di presentare i propri lavori. Il festival ha il patrocinio di Regione Puglia, PACT Polo Arti Cultura e Turismo della Regione Puglia, Accademia di Belle Arti e I.P. Santarella – De Lilla di Bari e vede Dionisia Cirasola alla direzione artistica e Andrea Costantino alla direzione organizzativa.

Il festival si svolgerà il 27, 28 e 29 maggio presso il Teatro AncheCinema di Bari. La partecipazione a tutto il programma è libera e gratuita. Il festival “Giocando, Giocando, Giochiamo col Cinema” è nato dalla passione condivisa per il “gioco” del cinema e dal desiderio di vivere un’esperienza collettiva in un mondo sempre più frenetico e digitale. Sentiamo la necessità di riconnetterci con il cinema classico e in un’epoca dominata dalle piattaforme di streaming, vogliamo riscoprire la magia del grande schermo e dei capolavori che hanno fatto la storia del cinema. Rafforzare i legami di amicizia offrendo un’occasione per stare insieme, godere della compagnia reciproca e cogliere l’opportunità di entrare in contatto con i professionisti del settore. Il festival offre una varietà di attività pensate per intrattenere e coinvolgere tutti i partecipanti, grandi e piccini. Oltre ad una selezione accurata di film che copre diversi generi e periodi, spazi dedicati alla discussione post-film, ci saranno anche momenti dedicati ai giochi che renderanno l’esperienza ancora più divertente e partecipativa, ricordando i giochi di strada, i giochi del passato, i giochi dei nonni in dialetto barese per continuare a coltivare la cultura di un tempo con l’energia dei giovani di oggi.

Il festival è arricchito da cibo locale come panzerotti e focaccia, ispirati ai film in programma e saranno offerti piccoli omaggi come ritratti degli ospiti eseguiti in diretta da un giovane illustratore locale allievo dell’Accademia di Belle Arti. Le date scelte per celebrare questo festival vogliono rendere omaggio al pioniere del cinema pugliese nato il 27 maggio 1951 ma dichiarato il 29 maggio, Nico Cirasola per il quale era normale fare le cose impossibili e impossibile fare le cose normali. La Nuova Dionysia Film Srls nasce nella primavera del 2023 a Bari e inizia la propria attività occupandosi di consulenza scenografica ed artistica per produzioni discografiche, cinematografiche e teatrali. È una società versatile con una gamma di attività che spaziano dalla produzione all’esercizio cinematografico e all’organizzazione di eventi. Cura corsi di formazione e consulenza fornendo servizi a diversi settori culturali. È fondamentalmente un’espansione delle attività della Dionysia Film Srl che da più di 18 anni esercita nel settore cinematografico indicando così un’apertura a nuove opportunità di crescita e collaborazione anche con altre attività similari.

AncheCinema S.r.l. dal 2001 produce cinema, audiovisivi ed eventi culturali. Dal 2016 si occupa anche di produzione e distribuzione di spettacoli dal vivo e di gestione di teatri. Gestisce 4 teatri in Puglia: il Teatro AncheCinema, il Jolly, l’Anfiteatro della Pace di Bari e il Teatro Comunale Luciani di Acquaviva delle Fonti. É stata antesignana del teatro polifunzionale: un innovativo e dinamico modello di gestione che promuove cinema, teatro, danza, musica, arti visive, eventi privati e di aggregazione in un unico attrattore culturale aperto a diversi pubblici e sensibilità. Dal 2021 è organismo professionale di programmazione multidisciplinare del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo, riconosciuto dal Ministero della Cultura.