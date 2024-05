Alberobello, i turisti e il viaggio della speranza per Bari

C’è una lunga fila in attesa di un transfert per Bari. Sono i primi turisti di Alberobello diretti nel capoluogo per una gita. Il disagio non sfugge a un utente fdi Facebook che tuona: “Nella Puglia meta mondiale del turismo, 200 persone attendono da un’ora sotto un sole già infuocato alla stazione di Alberobello l’arrivo del pullman per Bari. Arriva il primo e si stra riempie, si attende il secondo e si riempirà anche quello. La gente urla, si spinge. Chi non sale dovrà giocarsi la fortuna fra un’ora e mezza. Benvenuti in Puglia”.