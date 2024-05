Le recensioni su Bari: “E’ splendida, ma turisticamente indietro”

Bari piace e continua a piacere. Il suo borgo antico incanta i turisti ed è da sempre considerato lo scorcio più bello della città. Chi arriva a Bari rimane affascinato dalla città vecchia, dalle sue stradine e la sua atmosfera. Ma anche dalla gente. In questi giorni sono tanti i turisti stranieri che stanno visitando la città. E tutto lascia pensare che anche la stagione estiva turistica regalerà delle piacevoli sorprese. Si respira tanto ottimismo infatti tra gli operatori del settore. Ma anche tutto quello che viene raccontato dagli stessi turisti nelle loro recensioni lascia bene sperare.

Anche in questi ultimi mesi infatti la città è stata descritta, da chi è venuto a visitarla, come: “Imperdibile, unica e splendida”. E questi sono solo alcuni degli aggettivi che, chi arriva in città, utilizza su Tripadvisor per descrivere il centro storico della città di Bari. Tripadvisor è la piattaforma di viaggi più grande del mondo. Una applicazione che i viaggiatori di tutto il mondo utilizzano per consultare milioni di recensioni e opinioni relative ad alloggi, ristoranti, città, esperienze, compagnie aeree e crociere. È anche interessante vedere come tutti, una volta visitato il borgo antico, sperano di ritornarci al più presto. Le recensioni sono al 90% positive e si fa fatica ad individuare chi a Bari vecchia non ha trascorso dei momenti piacevoli. Ma non è tutto ora quel che luccica.

Se da una parte alcuni visitatori, una volta visitato il borgo antico di Bari, lo descrivono pieno di fascino, colori ed odori. Una turista siciliana, sbarcata a Bari solo lo scorso mese, non si ferma al fascino mediteranno della città, ma fa un’analisi dettagliata dei servizi che mette a disposizione dei turisti. Considera sicuramente “carino il centro storico – ma sostiene che – turisticamente, però, c’è troppo (nella recensione è scritto in grassetto) da migliorare”.

La viaggiatrice si riferisce al servizio taxi e a quelli offerti dalle strutture extra alberghiere. Il primo si sa è del tutto inefficiente. Il numero di taxi a Bari è fermo da decenni a fronte di un aumento del numero di voli esponenziale. E sono tanti i casi di turisti che narrano di spiacevoli vicende che nulla hanno a che vedere con una città che vuole essere a vocazione turistica.

“Ho contattato una serie di strutture per il trasferimento dall’aeroporto – chiarisce la turista – ed ho ricevuto risposte brusche e scortesi”. Ma non è tutto. La turista racconta di aver richiesto al proprietario del B&b “un check-in ritardato (a pagamento) che gli è stato negato. Oggi tutti altrove – ha ricordato però la viaggiatrice – hanno il self check in”. Ma non a Bari.