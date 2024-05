Bari, nel campus arriva “Orienteering Dome”: tre giornate per studenti

Dal 28 al 30 maggio, nel cuore del Campus Universitario “E. Quagliariello” a Bari, una grande cupola geodetica ospiterà l’evento “Orienteering Dome. L’orientamento si fa casa” organizzato dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. In queste tre giornate si alterneranno diversi appuntamenti dedicati al mondo dell’Istruzione, della Formazione e del Lavoro: dall’orientamento attivo all’orientamento alle professioni.

Il 28 e il 29 maggio si svolgerà il Job Day Campus a cura dell’Agenzia per il Placement dell’UniBa, dove più di 60 aziende incontreranno studenti e laureati in cerca di occupazione. L’evento si pone

l’obiettivo di coinvolgere studenti delle scuole superiori e studenti e laureati di UniBa interessati a conoscere le tante opportunità di lavoro a loro riservate. Si tratta di un momento importante che coinvolge tutte le componenti del nostro territorio famiglie-scuole- università -imprese per far conoscere le potenzialità legate allo studio e ai saperi collegati al mondo del lavoro.

Focus della terza giornata, il 30 maggio, sarà l’orientamento attivo e alle scelte, dove il mondo della Scuola e dell’Università si confronteranno sul tema per co-progettare nuovi interventi da realizzare. Seguirà la premiazione delle scuole partecipanti al progetto Orienteering a.s. 2023/24 e chiusura, un pomeriggio dedicato a tutta la comunità dell’UniBa e alle famiglie, alla scoperta dei luoghi più

caratteristici del campus universitario. Il progetto è finanziato dai fondi PNRR – Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi all’istruzione: dagli asili nido all’Università” – Investimento 1.6, Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, quest’anno alla sua seconda annualità.

Per conoscere il dettaglio del programma delle giornate visita il sito uniba.it: https://www.uniba.it/it/eventi-alluniversita/2024/orienteering-dome-l2019orientamento-si-fa-casa