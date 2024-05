Candidati a confronto a Bari, polemiche sull’intervento di assessore

Polemiche per l’intervento dell’assessore alla Culture Ines Pierucci durante il confronto con gli operatori culturali e i quattro candidati sindaco Fabio Romito, Vito Leccese, Michele Laforgia e Sabino Mangano. L’accordo era che nessun politico dovesse intervenire durante il dibattito. Ma così non è stato. Sulla questione è intervenuto Andrea Costantino, amministratore unico di AncheCinema. “Per rendere l’incontro di oggi sulla cultura un’occasione utile alla comunità – scrive in una nota Costantino – mi sono accordato con tutti i candidati a sindaco, che ringrazio per la partecipazione, per far intervenire in questo evento solo operatori culturali e per dare inizio ad un confronto tra il futuro Sindaco e i lavoratori dello spettacolo. All’evento ha partecipato tra il pubblico l’assessora alla Cultura Ines Pierucci che aveva condiviso con me di non dover intervenire. Ho accettato di darle la parola poiché, al termine dell’evento, è salita senza il mio benestare sul palco per replicare ad alcune considerazioni che ha ritenuto fossero riferite al suo operato. Non ho mai censurato nessuno nella mia vita, ma in passato ho subito una vergognosa censura dal direttore del Bifest. Quindi so cosa si prova ad essere censurati. Ho sempre pubblicamente apprezzato l’attenzione che Ines ha dato al progetto AncheCinema, ma in questa occasione devo assolutamente chiedere scusa a tutti i candidati e agli operatori culturali se non mi è riuscito di essere rigido e coerente con l’organizzazione promessa e condivisa con tutti”.