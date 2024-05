Parte da Molfetta il tour del Demodè Club con “Hit’s Maniak”

Sabato 25 maggio, al Bloom beach bar di Molfetta (Ba) si terrà la prima tappa del “Demodè on tour” con il party “Hit’s Maniak – la notte dei format”, dedicato agli amanti dei grandi successi, in cui in 4 ore si alterneranno 4 diversi generi musicali: indie e italiana, commerciale, reggaeton & urban e 90s & 2000. Terminata la stagione il club di Modugno, con il suo staff artistico, girerà la regione e non solo, facendo tappa nei club più frequentatati della movida estiva, proponendo i propri spettacoli, live e format. “Con il nostro tour – Spiega Dario Boriglione, direttore artistico del Demodè – facciamo conoscere in giro per la Puglia e in Italia la nostra creatività e la nostra immagine, valorizzando soprattutto i numerosi talenti baresi che fanno parte del nostro team e che contribuiscono a realizzare dei party ricchi di musica e spettacolo”.

Il primo appuntamento si svolgerà nella suggestiva cornice del Bloom un suggestivo bar affacciato sul mare, ricavato nella natura, con alberi e piante. Il party proposto sarà caratterizzato dalla proposta musicale, articolata in 4 generi musicali che si avvicenderanno durante la serata. Ci sarà una parte dedicata alla musica indie e italiana, passando quindi dai successi di cantautori come Calcutta a Gazzelle, alle hit estive di noti interpreti nostrani. Un’altra sarà dedicata alla cosiddetta “Commerciale”, ovvero i successi, più ascoltati e ballati degli ultimi anni. Si darà spazio al reggaeton e all’urban. Quarta parte musicale sarà quella ’90 e 2000, nella quale in sequenza mixata saranno proposti i pezzi cult di quel periodo. Protagonisti di questa staffetta musicale saranno i dj Dario D, Moskino e Fato.