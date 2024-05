Turismo, dalla cultura marinara alle spiagge: ecco Savelletri

Savelletri, una piccola e incantevole località costiera in provincia di Brindisi, sta diventando sempre più popolare tra i turisti che desiderano una vacanza all’insegna del mare e del relax. Con il suo mare cristallino, Savelletri è il luogo ideale per chi cerca una pausa rigenerante in uno dei borghi marinari più caratteristici della Puglia dove sarà possibile deliziarsi con prelibatezze culinarie tipiche.

Savelletri e…la cultura del mare

Savelletri si distingue per il suo pittoresco porticciolo e una cultura marinara affascinante, famosa per l’eccellente pescato fresco servito crudo. Passeggiare per il borgo permette di immergersi nelle tradizioni locali e nella storia del luogo.

Una posizione strategica per esplorare la Puglia

La posizione di Savelletri è ideale per visitare altre meravigliose località pugliesi. A breve distanza si trova il Parco Archeologico di Egnazia, dove è possibile esplorare i resti di un’antica città romana, inclusi la necropoli, la basilica e la suggestiva Tomba dei Melograni. Ci sono poi Ostuni, con le sue bellissime spiagge, Monopoli, ricca di calette incantevoli, e Fasano, con il famoso Zoo Safari, sono tutte facilmente raggiungibili. Non si può poi dimenticare Alberobello, celebre per i suoi caratteristici trulli, patrimonio dell’umanità Unesco.

Spiagge da sogno e attività per tutti



Le spiagge di Savelletri sono tra le principali attrazioni della zona, con un mare che ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di bandiera blu. Il litorale alterna tratti sabbiosi a scogliere con fondali poco profondi, adatti sia alle famiglie che agli appassionati di sport acquatici. Spiagge come Torre Ignazia e Torre Canne offrono sia tratti liberi che lidi attrezzati con ogni tipo di servizio, inclusi bar, ristoranti e aree per bambini. Gli amanti degli sport d’acqua potranno divertirsi con snorkeling, immersioni subacquee e corsi di pesca per principianti. Inoltre, alcuni lidi permettono l’accesso agli animali domestici e offrono spazi per camperisti. Per i più piccoli, l’Acquapark di Egnazia, il più grande del sud Italia, garantisce ore di divertimento e svago.

Tradizioni culinarie da scoprire



La cucina di Savelletri è un vero paradiso per gli amanti del pesce. I ricci di mare, serviti freschissimi in molti locali tipici, sono una delle specialità da non perdere. Nei pressi del porticciolo, è possibile gustarli appena pescati, spesso accompagnati da pane fresco. La polpa dei ricci si consuma direttamente dal guscio, seguendo la tradizione locale, ma è altrettanto deliziosa cotta. Il pesce spada è un’altra prelibatezza che bisogna assaggiare, ma la vera essenza della cucina di Savelletri è il pesce crudo, dai crostacei ai carpacci, sempre freschissimi. Gustare questi piatti in riva al mare, accarezzati dalla brezza marina e cullati dal suono delle onde, rende l’esperienza culinaria ancora più indimenticabile.

Foto Freepik