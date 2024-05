Bari, cambia il mondo della notte. Il dj: “Finita l’era del clubbing”

Il mondo della notte a Bari si trasforma ed è in continua evoluzione. I baresi, ma gli italiani tutti, vogliono socializzare di più, escono meno in gruppo e spendono meno. Cercano locali adatti ai loro nuovi gusti. Le discoteche e i locali notturni hanno partecipato in maniera attiva ai cambiamenti della nostra società e complessivamente, quello che un tempo era definito “il clubbing”, così come le discoteche ‘di una volta’, stanno evolvendo per adattarsi ai cambiamenti culturali, tecnologici e sociali, cercando di offrire esperienze uniche e coinvolgenti per un pubblico sempre più diversificato.

Sono mutati, e continuano a mutare nel tempo, sia il tipo di offerta che la destinazione: così i locali della notte cercano di adattarsi alle abitudini di consumo in continua evoluzione dei baresi. Si confermano in rapida ascesa l’aperitivo e quei luoghi di ritrovo e socializzazione che sanno conciliare proposte diverse: l’happy hour, la cena, la musica e la serata culturale.

Il mondo della notte ha avuto il suo sprint iniziale negli anni settanta con ‘la febbre del sabato sera’, proprio quel periodo in cui nacque un nuovo modo di suonare, che forse è riuscito a mettere tutti d’accordo: la disco music. Nata agli inizi degli anni ’70 mescolava funky, soul, musica latina, psichedelica e afroamericana. Ha trasformato il dancefloor in uno spazio di condivisione collettiva, unendo arte e musica nella vita notturna. Nel corso degli anni Ottanta invece la house e la techno sono state le protagoniste indiscusse dei club. Anni Ottanta e Novanta, fine di questi e inizio 2000: è stato il lungo e interessante periodo dell’apice della musica dance. Si è ballato nelle discoteche pugliesi e baresi generi come house, techno e trance. La Puglia e Bari hanno rappresentato meta ambita per i clubbers provenienti da tutto Italia.

Nei giorni nostri i locali hanno assunto conformazioni multiformi per ospitare tipologie di spettacolo differenti per andare incontro alla sua community e alle modalità di fruizione in continua evoluzione. Abbiamo parlato dei nuovi gusti del “popolo della notte” e il modo in cui i gestori dei locali li interpretano con Pasquale Paparella, noto ai più come Pasquale33. Lui è stato indiscutibilmente un protagonista del mondo della notte di Bari. Nasce dai club e dei club respira l’atmosfera per svariati anni.

“Negli anni 80 – racconta il dj – si parlava delle ‘stagioni dei locali’, ossia lavorava chi aveva presentato e offerto al pubblico danzante una migliore programmazione. Era vincente il mix tra scenografia, musica e struttura. Ad oggi non esistono più le discoteche, ma solo nuove strutture. Non si può parlare più di clubbing. Tutto non dura per l’intera stagione, ma per una sera. Si parla di ‘un evento’ o di ‘one night’ per intenderci. Non c’è più continuità”

Quindi con l’apertura del nuovo millennio è tutto cambiato. Si è assistito ad un calo d’interesse per la musica dance specifica e un conseguente declino delle discoteche tradizionali. Il mondo del ballo è cambiato ovunque. Generi musicali come il reggaeton, l’hip-hop e la trap hanno acquisito popolarità influenzando sempre più il panorama musicale. “Non esiste più un solo genere musicale all’interno di un locale – conferma infatti Pasquale33 – Bisogna accontentare un po’ tutti. E si è persa anche la vera figura professionale del dj e della sua ricerca musicale”.

Nuove tipologie di locali, come i club e i cocktail bar, hanno offerto alternative al classico modello. Allargando le fasce orarie del divertimento frammentando il mercato. E pure diversificato con una varietà di proposte che spaziano dalle discoteche storiche ai club underground, dai live music bar ai cocktail bar con dj set. I locali storici che hanno resistito si concentrano sulla qualità dell’esperienza, offrendo un servizio più curato, un’atmosfera ricercata e dj di fama internazionale.

“E’ cambiata poi la promozione”, aggiunge il dj barese. La comunicazione e la promozione sui social media sono diventati strumenti chiave per attirare l’attenzione del pubblico giovane.