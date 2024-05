Bari, cane legato e abbandonato: è caccia al proprietario

Sta suscitando tanta indignazione la storia del povero cane abbandonato fuori i cancelli del Canile Sanitario di Bari. L’animale, come si vede dalla foto, tra l’altro è legato con un guinzaglio in modo da non potersi muovere. Tante sono le condivisioni sui social del viso dolce e bianco nero del cane. In tanti vogliono infatti denunciare l’accaduto. Il popolo del web si sta quindi mobilitando per individuare il proprietario, che ha compiuto un gesto così ignobile.