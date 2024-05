Cucina, ricchi di vitamina C: in tavola i cetrioli

Ricco di proprietà benefiche per l’organismo e protagonista assoluto della stagione estiva per il suo sapore fresco. In tavola oggi portiamo il cetriolo, ortaggio fondamentale in molte cucine del mondo sia per le sue proprietà, sia per la sua versatilità in cucina. Diverse le proprietà benefiche ad esso legato, ma andiamo per gradi.

Il cetriolo è un ortaggio ricco di acqua (circa il 95%), che lo rende particolarmente rinfrescante e idratante. Questa caratteristica è ideale per mantenere l’equilibrio dei liquidi nel corpo, soprattutto nei mesi più caldi. Grazie all’alto contenuto di acqua, inoltre, il cetriolo favorisce l’eliminazione delle tossine attraverso la diuresi. Ma non è finita qui.

Il cetriolo contiene vitamina C, beta-carotene, e flavonoidi, che aiutano a combattere i radicali liberi e a ridurre il rischio di malattie croniche. Inoltre, la buccia del cetriolo è una buona fonte di fibra alimentare, che favorisce la digestione e aiuta a prevenire la stitichezza. Infine, le proprietà idratanti e antiossidanti del cetriolo lo rendono un ingrediente comune nei prodotti per la cura della pelle, contribuendo a lenire irritazioni e a mantenere la pelle fresca e luminosa. Ecco due ricette semplici e gustose per portarlo in tavola.

Insalata di cetrioli, pomodori e yogurt greco



Lavate i cetrioli e i pomodori. Tagliate i cetrioli a fette sottili e i pomodori a spicchi. Sbucciate e affettate finemente la cipolla rossa. In una ciotola capiente, unite i cetrioli, i pomodori, la cipolla e le olive nere. Tagliate della feta a cubetti e aggiungetela all’insalata assieme a circa 150 grammi di yogurt greco magro. Condite con olio extravergine d’oliva, aceto di mele, sale, pepe e origano. Mescolate delicatamente per amalgamare i sapori

Gazpacho di Cetriolo



Lavate i cetrioli, i peperoni e i pomodori. Sbucciate i cetrioli e tagliateli a pezzi. Rimuovete i semi dai peperoni e tagliateli a strisce. Sbollentate i pomodori per rimuovere la buccia e tagliateli a pezzetti. Sbucciate e tritate l’aglio e la cipolla. Ammorbidite il pane raffermo in acqua per qualche minuto, poi strizzatelo. In un frullatore, unite i cetrioli, i peperoni, i pomodori, l’aglio, la cipolla e il pane ammollato. Frullate fino a ottenere una consistenza liscia. Aggiungete l’aceto di mele, l’olio extravergine d’oliva, il sale e il pepe. Continuate a frullare, aggiungendo gradualmente l’acqua fredda fino a raggiungere la consistenza desiderata. Lasciate raffreddare il gazpacho in frigorifero per almeno un’ora prima di servire. Servite il gazpacho in ciotole individuali, guarnendo con foglie di basilico fresco.

Foto Freepik