Elezioni a Bari, Tajani: “Andremo al ballottaggio”

“Al ballottaggio siamo convinti di andarci perchè la sinistra è divisa. Abbiamo un candidato sindaco che, come quello che ha vinto a Brindisi, è stato capace di allargare i confini del centrodestra. Questo dimostra che si può aggregare anche al di là della nostra coalizione per governare bene una città così importante come Bari. Lo abbiamo fatto a Brindisi, lo abbiamo fatto in Basilicata, lo stiamo facendo a Bari”. Ne è convinto il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, oggi a Bari per un’iniziativa elettorale sia per le Europee sia a sostegno del candidato sindaco del centrodestra del capoluogo Fabio Romito. “A Brindisi e in Basilicata – ha ricordato Tajani – l’allargamento ha portato due vittorie, noi lavoriamo per vincere a Bari. Prima tappa il ballottaggio, poi vincere per dare a questa città la possibilità di avere un’alternanza di governo”. “Sono convinto che in Puglia stia per cominciare una nuova stagione”, ha concluso riferendosi anche alle comunali di Lecce. Ne dà notizia l’Ansa.