Anziana uccisa, 43enne arrestato e ricoverato nel Foggiano

È ricoverato in una struttura psichiatrica del Foggiano piantonato in stato di arresto per omicidio Fabio Carinci 43 anni sospettato di essere il responsabile della morte della 81enne Rachele Covino sorpresa nella sua abitazione a pianoterra a San Giovanni Rotondo e uccisa nella tarda mattinata di ieri.

Poco prima l’uomo ha seminato terrore nella cittadina cara a San Pio, dove tra l’altro ieri erano in corso i festeggiamenti in occasione della nascita del santo. Completamente nudo ha attraversato parte della cittadina, nella zona più alta del paese. “Dava botte a chiunque incontrava in strada – ha raccontato una donna terrorizzata – . Ha colpito una donna con un pugno, poi bestemmiava e si agitava aggredendo chiunque incontrava di fronte a sé. Poi con un calcio ha sfondato la porta d’ingresso dell’abitazione di Rachele. E’ stato un incubo. Momenti di vero terrore”. L’uomo è stato bloccato dai carabinieri mentre, sporco di sangue, dopo essere uscito dall’abitazione dell’anziana, vagava per strada in stato confusionale. Non era armato.

La donna è stata trovata dai militari dell’arma riversa a terra in un lago di sangue. La dinamica è al vaglio degli investigatori, così come sarà l’autopsia a chiarire le modalità del delitto. Se avvenuta durante una colluttazione con l’anziana spinta violentemente contro un mobile o colpita con qualche oggetto contundente. I carabinieri sono stati fino a tarda ora sulla scena del crimine per cristallizzare l’accaduto. In zona, via Sergente Padovano, non ci sono telecamere che possano essere di aiuto a chi indaga per chiarire la dinamica precisa dell’accaduto. Ne dà notizia l’Ansa.