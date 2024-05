Voglia di vacanza: la notriphofia è la nuova ‘paura’ dei viaggiatori

La voglia di vacanze preme tra i nostri connazionali, al punto tale secondo PiratinViaggio “da scatenare addirittura la “notriphofia” (ovvero la paura di non aver ancora prenotato nessun viaggio), una “patologia” che colpisce ben 4 persone su 10 – cifra che raggiunge il 53% se si parla di GenZ.

L’87% degli italiani quindi si metterà in viaggio quest’estate, coloro che rinunceranno lo faranno principalmente per i costi elevati (48%) o perché si concederà la vacanza in un altro periodo (39%).

A guidare la scelta di una meta ci sono innanzitutto: la curiosità (71%), gli interessi (44%), i social media (42%). Prima di raggiungere la destinazione ci si informa sulle attrazioni culturali (72%), cibo (61%) e mete meno battute (52%). Il 32% degli italiani spenderà tra i 501 e i 1000 euro, il 17% tra i 1001 e i 1500 euro, mentre il 18% tra i 1501 e i 2000 euro.

L’Europa domina la classifica con il 49% delle preferenze, l’Italia con 35% perde 5 punti percentuali rispetto allo scorso anno. Vincono il mare (68% delle preferenze), la famiglia (75%), l’aereo che si conferma il mezzo prediletto (66%). Il mese di agosto raccoglie il maggior numero di viaggiatori (39%) che solitamente soggiornano per un periodo che varia dai 7 ai 10 giorni (60%).

Per quanto riguarda le destinazioni in Italia sui primi tre gradini del podio si piazzano Sicilia, Puglia e Sardegna; in Europa Grecia, Spagna, Portogallo e Croazia a pari merito, nel mondo Asia, Nord Africa e Nord America. Ci sono alcune mete però che segnano un vero e proprio boom: Egitto (che rappresenta il 30% del fatturato totale), Tunisia e in particolare Hammamet (+700%), mentre le regine incontrastate dell’estate sono Maiorca e Tenerife.