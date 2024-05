Maltratta e picchia la moglie disabile, arrestato 76enne

Un uomo di 76 anni della provincia di Lecce è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di violenza domestica nei confronti della moglie, una 67enne disabile. Ieri l’epilogo di una serie di maltrattamenti e percosse che la donna avrebbe subito da anni in silenzio senza trovare il coraggio di denunciare l’uomo.

Sono stati il figlio e la nipote della 67enne a sporgere denuncia dopo aver notato che la donna aveva difficoltà a parlare perché il giorno prima era stata picchiata e aveva dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso per una frattura al setto nasale, traumi facciali e la rottura di alcuni denti, giustificati dalla vittima come conseguenze di una caduta accidentale. Sarebbe stato lo stesso uomo, rispondendo alle domande dei famigliari della moglie, ad ammettere di averla colpita. Da qui la denuncia dei parenti presso il locale commissariato e l’immediato arresto ai domiciliari dell’uomo disposto dal magistrato di turno. La donna è stata portata in ospedale dove tutt’ora è ricoverata.