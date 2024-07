Bari, nel weekend torna il gran caldo: allerta gialla

Il capoluogo pugliese sarà di nuovo nella morsa del caldo. Per il prossimo weekend è infatti prevista allerta gialla per le ondate di calore. È quanto emerso dal bollettino del ministero della Salute. Si tratta di una condizione di pre-allerta, in vista delle temperature previste per le giornate successive, in particolare per domenica. Se per il 27 sono infatti previsti 35 gradi percepiti, nella giornata di domenica 28 luglio si sfioreranno i 37 gradi. Il consiglio è quello di prendere precauzioni riparandosi in zone fresche e idratandosi in maniera corretta in particolare per fragili, bambini e anziani.