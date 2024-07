Rianimazione del Bonomo resta senza corrente, pazienti trasferiti

Uno sbalzo di corrente ha determinato stasera il blocco del gruppo di continuità alla Rianimazione dell’ospedale Bonomo di Andria. Nessun disagio per i pazienti: un paziente è stato trasferito a Barletta e un altro a Bisceglie. Sono già intervenuti i tecnici per verificare e risolvere il problema, ma saranno necessarie diverse ore. Nel frattempo il reparto resta chiuso e per le emergenze della Rianimazione i pazienti vengono dirottati in altri ospedali.