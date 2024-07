Salute, nuovi casi di West Nile in Italia: un decesso

Sarebbero sette i nuovi casi di West Nile, il virus segnalato nel periodo 18-24 luglio 2024. È quanto emerso dal bollettino numero 5 della Sorveglianza dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss). Più nel dettaglio, dall’inizio di maggio, sono stati segnalati in Italia 13 casi confermati di infezione da West Nile Virus nell’uomo. Erano sei nel precedente bollettino. Di questi, sette si sono manifestati nella modalità neuro-ivasiva (nello specifico 4 in Emilia-Romagna, 1 Friuli Venezia Giulia, 1 Puglia, 1 caso importato dagli Stati Uniti), 4 invece i casi asintomatici identificati in donatori di sangue, tutti in Emilia-Romagna e 2 casi di febbre entrambi importati (uno da Oman, uno Marocco). Tra i casi è stato notificato anche un decesso. A perdere la vita una donna di 80 anni. Il primo caso umano di infezione è stato segnalato il 26 giugno nella provincia di Modena. Sale il numero di province con dimostrata circolazione del virus che ad oggi sono 17 appartenenti alle regioni Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Abruzzo, Puglia e Veneto.

foto freepik