Bari, lavori per terminal bus: chiude via Capruzzi

La ripartizione IVOP del Comune di Bari, vista la richiesta inoltrata dall’impresa CPL Concordia, finalizzata a ottenere due provvedimenti di regolamentazione del traffico su via Capruzzi, nel tratto compreso dall’incrocio con via Giulio Petroni all’incrocio con via Devitofrancesco, così da procedere con la cantierizzazione dei lavori previsti nell’ambito dell’intervento per la realizzazione del terminal bus nell’area ex “Officine Rialzo”, ha emanato due ordinanze in accordo con la Polizia Locale.

La prima ordinanza dispone dalle ore 22.00 del 28 luglio alle ore 6.00 del 29 luglio la chiusura al traffico veicolare su via Capruzzi, nel tratto compreso tra via Devitofrancesco e via Giulio Petroni, il divieto di sosta e di fermata, ambo i lati, nello stesso tratto e la deroga ai divieti per i mezzi di CPL Concordia nonché la graduazione della velocità in avvicinamento per 100 metri all’area del lavori con limite pari a 20 km/h. L’interdizione al traffico è necessaria per completare i lavori di rimozione dei cavi della filovia presenti.

A seguire, dal 29 luglio al 2 agosto 2024, dalle ore 22.00 alle ore 06.00, il secondo dispositivo pubblicato sull’Albo pretorio del Comune di Bari prevede:

· il divieto di sosta e fermata su via Capruzzi nel tratto compreso tra via Devitofrancesco e via Giulio Petroni;

· il divieto di sosta su via Capruzzi nel tratto compreso tra via Giulio Petroni ed il civ. 194;

· il divieto di sosta ambo i lati su via Giulio Petroni nel tratto compreso tra via Capruzzi ed il civ. 9;

· l’istituzione temporanea di nuovi stalli di fermata autobus su via Capruzzi, nel tratto compreso tra via Devitofrancesco e via Giulio Petroni lato ferrovia;

· l’istituzione temporanea di un nuovo percorso pedonale su via Capruzzi, nel tratto compreso tra via Devitofrancesco e via Giulio Petroni lato ferrovia;

· il restringimento di carreggiata su via Capruzzi, nel tratto compreso tra via Devitofrancesco e via Giulio Petroni;

· la deviazione delle corsie veicolari su via Capruzzi nel tratto compreso tra via Devitofrancesco e via Giulio Petroni;

· l’istituzione di una rotatoria “temporanea” tra via Capruzzi e via Giulio Petroni.

L’impresa esecutrice dei lavori avrà il compito di installare, a propria cura e spese, un piano di segnalamento di deviazione e la necessaria segnaletica stradale temporanea (verticale, orizzontale) in esecuzione a quanto previsto dall’ordinanza.

Durante l’esecuzione dei lavori, la sicurezza e fluidità della circolazione stradale dovranno essere garantite dalla presenza costante di movieri muniti del prescritto ed idoneo equipaggiamento, in particolar modo avendo presente il transito di veicoli del trasporto pubblico di linea e mezzi di soccorso e/o di polizia. A tal fine si dovrà garantire transitabile e sgombra da ogni mezzo e materiale una corsia di larghezza non inferiore a metri 3.50. Dovranno essere inoltre assicurati gli accessi privati. È altresì prevista la deroga ai divieti per i mezzi di CPL Concordia soc. coop con la graduazione della velocità in avvicinamento all’area del lavori con limite pari a 20 km/h.

I veicoli al servizio dell’impresa esecutrice potranno transitare e sostare sulla porzione di carreggiata interessata dai lavori esclusivamente durante le ore di lavoro.

Inoltre per permettere il regolare svolgimento dei lavori di potenziamento sul nuovo fronte sud della stazione Bari Centrale, l’Amtab Spa ha previsto che dalle ore 22.00 del 28 luglio alle ore 6.00 del 29 luglio, i bus delle linee 11 e 11/ effettueranno alcune variazioni di percorso