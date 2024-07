Bari, Pane e Pomodoro si attrezza contro i borseggiatori

Messaggi a loop per avvisare i bagnanti della presenza di borseggiatori e per invitarli ad usare i nuovi armadietti attivati dal Comune per custodire, gratuitamente, gli oggetti di valore. A Pane e pomodoro il Comune si attrezza contro i ladri potenziando anche i presidi della polizia locale. Non mancano anche agenti in borghese. Da settimane il comitato Pane e pomodoro aveva sollecitato interventi nel merito e il neo sindaco Vito Leccese ha dato disposizioni in tal senso. Questa mattina sono state anche inaugurate le eco stazioni che permettono di “scambiare” rifiuti con buoni.