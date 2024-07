Bari, rifiuti in cambio di buoni: iniziativa in spiaggia

Attivate questa mattina due ecostazioni installate nei giorni scorsi sulla spiaggia di Pane e pomodoro per la raccolta differenziata selettiva di alcune tipologie di imballaggio.

Nel dettaglio un dispositivo è dotato di due bocche per la raccolta di plastica – bottiglie per bevande (PET), una bocca per la raccolta di cartoni per bevande (poliaccoppiato) e un sistema di compattazione (PET/CPL), mentre l’altro di tre bocche per la raccolta di imballaggi in alluminio (lattine per bevande), imballaggi in acciaio (barattoli, tappi, coperchi e scatolette) e imballaggi in vetro (bottiglie e vasetti) e un sistema di compattazione (solo imballaggi alluminio e acciaio). Ogni 20 conferimenti si ottiene un buono da spendere nei negozi convenzionati.