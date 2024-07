Lavoratori sfruttati nei campi del Brindisino, arrestato 41enne

Con le accuse di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e favoreggiamento della clandestinità, i carabinieri di Mesagne (Brindisi) hanno arrestato e posto ai domiciliari un 41enne bengalese residente a Taranto che avrebbe sfruttato tre suoi connazionali, due dei quali privi di permesso di soggiorno, sottopagati e sottoposti a condizioni di lavoro irregolari. Dagli accertamenti dei militari è emerso che i braccianti, tutti lavoratori in ‘nero’, dormivano in condizioni igienico sanitarie pessime all’interno di una roulotte priva di bagno, senza luce e acqua. Il presunto sfruttamento sarebbe avvenuto in alcuni terreni coltivati a piantagione di peperoncino, che l’arrestato aveva in locazione. I carabinieri hanno denunciato in stato di libertà uno dei lavoratori per falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità e sottoposto a sequestrato un autocarro di proprietà del 41enne e la roulotte-dormitorio.