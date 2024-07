Muore durante intervento rimozione colecisti a Foggia: si indaga

Un uomo di 47 anni è morto durante un intervento chirurgico di asportazione della colecisti avvenuto in laparoscopia presso il policlinico riuniti di Foggia. Il decesso – a quanto si è appreso – è avvenuto nel reparto di chirurgia generale universitaria. I familiari hanno presentato denuncia alle forze di polizia e la magistratura ha disposto il sequestro della cartella clinica. Anche a direzione sanitaria del policlinico sta verificando l’adesione ai protocolli aziendali di riduzione del rischio clinico.

Il dirigente di banca doveva essere sottoposto ad un intervento programmato di rimozione della colecisti nel reparto di chirurgia generale universitaria del Policlinico di Foggia. A quanto si apprende dalla famiglia l’uomo non soffriva di alcuna importante patologia pregressa. I familiari hanno presentato denuncia alle forze di polizia. E’ stata acquisita la cartella clinica (attraverso la quale si potranno chiarire anche i passaggi dell’intervento e il momento in cui è intercorso il decesso), la salma è in obitorio a disposizione dell’autorità giudiziaria. Si attende la decisione della magistratura sul conferimento dell’autopsia che chiarirà le cause del decesso. “Attendiamo l’autopsia e collaboriamo con la Procura per addivenire all’accertamento dei fatti”, dice all’ANSA il legale della famiglia della vittima, l’avvocato Savino Lacerenza.