Taranto, ondata di solidarietà per curare il piccolo Gabriel

“Sono personalmente impegnato ad aiutare un bambino di nome Gabriel, di undici anni, compagno di classe di mio figlio Leon”. Claudio D’alba ha lanciato, da Taranto, una raccolta fondi su GoFundMe che ha superato i diecimila euro in tre giorni.

“Il 15 Luglio – racconta – gli è stato diagnosticato un tumore al cervello, per il quale ha subito già una prima operazione. La situazione economica dei genitori non è delle migliori – scrive – ed è per questo che ci stiamo impegnando personalmente affinché il bambino possa ricevere tutte le cure adeguate ed eventualmente affrontare viaggi all’estero che gli consentiranno di essere controllato dai medici specializzati”.

“Chiedo un piccolo gesto sperando che possiate tutti aiutarlo, perché vogliamo vederlo crescere come tutti i nostri figli e nipoti”.

La raccolta fondi ha ricevuto più di 250 donazioni.