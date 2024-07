Tentato omicidio alla stazione di Barletta, un arrestato

​Nei giorni scorsi gli agenti del Posto di Polizia Ferroviaria di Barletta hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un cittadino straniero irregolare sul territorio nazionale e resosi responsabile, fra gli altri, dei reati di tentato omicidio aggravato e rapina.

​L’episodio, occorso lo scorso 5 maggio, si riferisce ad una violenta aggressione avvenuta nell’ex scalo merci della stazione della Città dell’Eraclio. ​Nella circostanza gli agenti, dopo aver bloccato l’aggressore, hanno immediatamente soccorso l’aggredito che veniva trasportato in codice rosso presso il locale ospedale. Successivamente, lo straniero è stato tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale di Trani.

​Le attività di indagine, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale della Città della Pietra, hanno consentito di accertare che la violenza con cui sono stati inferti i colpi al corpo e alla testa della vittima, nonché, la forza brutale impiegata, delineavano la volontà dell’aggressore di uccidere la vittima. ​Proprio questi ultimi particolari, hanno consentito all’Autorità Giudiziaria procedente di implementare i capi di accusa già contestati con quelli del tentato omicidio aggravato e della rapina.

​Pertanto, sulla scorta delle motivazioni fornite dal P.M. titolare delle indagini, il G.I.P. del Tribunale di Trani ha emesso un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere che è stata notificata allo straniero direttamente presso la il carcere ove lo stesso è detenuto.