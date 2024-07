Violenza su donne, bando Puglia per due case prima emergenza

La Regione Puglia ha preparato un bando da 171mila euro per l’individuazione di due case per la prima emergenza per l’accoglienza di donne vittime di violenza. Possono presentare domanda, dal 29 agosto al 30 settembre 2024, associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza, enti pubblici ed enti locali, in forma singola o associata.

Le case per la prima emergenza sono strutture a carattere temporaneo, obbligatoriamente a indirizzo segreto, propedeutiche rispetto all’inserimento nella casa rifugio di primo livello, da destinare alla protezione di donne, sole o con figli, vittime di violenza. Le strutture dovranno operare in maniera integrata con il Centro antiviolenza. “Le case per la prima emergenza rappresentano il primo passo verso la liberazione per le vittime di violenza, un istituto che la Regione offre come porto sicuro per le donne che hanno bisogno immediato di un luogo accogliente da cui ricostruire la propria vita affettiva e relazionale” ha commentato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.