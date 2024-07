Anniversario strage di via Niccolò dell’Arca: la cerimonia a Bari

Domenica 28 luglio, 81° anniversario della strage di via Niccolò dell’Arca (28 luglio 1943), l’amministrazione comunale di Bari, insieme all’ANPI – Associazione nazionale partigiani d’Italia, all’IPSAIC (Istituto pugliese per la Storia dell’antifascismo e dell’Italia contemporanea), all’ANPPIA (Associazione nazionale perseguitati politici antifascista ) CGIL Camera del Lavoro Metropolitana, all’ARCI e al Coordinamento provinciale antifascista, ha organizzato una serie di appuntamenti per ricordare il tragico evento a causa del quale persero la vita 20 persone e altre 50 rimasero ferite durante un corteo pacifico organizzato per accogliere gli antifascisti all’uscita del carcere, all’indomani della caduta del regime.

Di seguito il programma delle iniziative, alle quali interverrà l’assessora alle Culture Ines Pierucci: