Auto si ribalta sulla Noci-Putignano, ferita una donna

Incidente sulla Noci-Putignano, è accaduto nel pomeriggio. Secondo una prima ricostruzione, una Ford Fiesta si sarebbe ribaltata. Ancora ignote le dinamiche. Alla guida una donna che in seguito alle segnalazioni degli automobilisti di passaggio è stata subito soccorsa e trasportata in ambulanza per le cure del caso. La donna si trova ora al Miulli di Acquaviva. Sul posto, oltre agli operatori del 118 sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Gli uomini dell’Arma della Compagnia di Gioia del Colle dovranno invece ricostruire l’esatta dinamica dei fatti per accertare le regole del sinistro.

Foto Vivilastrada