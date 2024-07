Bari, l’odissea delle carte di identità: per Carrassi attesa di 5 mesi

Primo appuntamento per la delegazione di Carrassi per il rinnovo o per una nuova carta di identità è per dicembre (salvo una finestra ad ottobre). A Bari si conferma una odissea quella per la cie, con poche delegazioni, molte che stanno per andare a regimi ridotti a causa del personale in ferie. La situazione più problematica come detto è a Carrassi dove l’attesa potrebbe essere di cinque mesi. Per il San Paolo, per Santo Spirito e per largo Fraccacreta l’attesa è per ottobre, quindi di tre mesi. Va meglio a Carbonara dove ci sono quattro giorni ancora “verdi” ad agosto, per poi solo bollini rossi fino ad ottobre.

La CIE può essere richiesta per tutti coloro (cittadini italiani, comunitari e non) che risultano residenti nel Comune di Bari.

Per i cittadini residenti in altro Comune italiano il rilascio della CIE può essere richiesto solo da coloro che sono impossibilitati a recarsi nel comune di residenza e solo al fine di sopperire a necessità derivanti da gravi e comprovati motivi.

Per richiedere il rilascio della carta d’identità a nome di un minore, questi deve essere accompagnato allo sportello comunale da chi ha la responsabilità genitoriale (genitori o tutore), muniti di valido documento di riconoscimento e, nel caso del tutore, anche della sentenza di nomina

Resta aperta la possibilità che in caso di urgenze (viaggi già prenotati con biglietti aerei o navali ad esempio), si possono prendere appuntamenti molto più rapidi.