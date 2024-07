Bari, scassinano in pieno giorno un’auto: “Non è la prima volta”

“In pieno giorno sono stati liberi di fare questo. Via Barletta, traversa di Piazza Risorgimento. Viviamo da 6 mesi in centro e abbiamo già subito due furti. Non siamo felici, siamo a Bari”. Questo il post denuncia sui social di un residente che si è ritrovato l’auto scassinata nel rione Libertà. Una denuncia che fa eco a tante altre di veicoli vandalizzati, radio rubate, finestrini rotti e danni da centinaia di euro.