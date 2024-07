Casi di West Nile in Puglia, firmata ordinanza per prevenzione

La West Nile “cammina” anche in Puglia, due attualmente i decessi in Italia. Per questa ragione e per contenere il virus, nel corso della giornata di oggi la Asl BAT dopo aver comunicato all’Ente un caso di malattia infettiva “West Nile Disease” ha richiesto l’emanazione di apposita Ordinanza Sindacale finalizzata alla prevenzione e sorveglianza per causa malattia infettiva accertata.

Il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro ha firmato l’ordinanza 21 del 27 luglio 2024 contenente una serie di prescrizioni e, tra le cose, di indicazioni per i cittadini. L’ordinanza è immediatamente eseguibile e resterà in vigore sino a cessata e comunicata emergenza da parte della ASL BAT.

Già nelle prossime ore l’Amiu avvierà urgentemente ulteriori trattamenti larvicidi e adulticidi rispetto a quelli già previsti.

Foto repertorio