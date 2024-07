Crolla soffitto di una cabina in un lido a Bari, anziano ferito

Un anziano è stato colpito da calcinacci caduti dal soffitto di una cabina in un lido sul lungomare di San Giorgio a Bari. La moglie ha fatto in tempo ad uscire. L’anziano è stato colpito dai calcinacci e trasportato al Di Venere. Ne dà notizia la Gazzetta del Mezzogiorno. Sono in corso i rilievi.