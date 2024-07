Goletta Verde accolta in Puglia tra musica e cultura

Goletta verde viaggia sulle onde della cultura e della buona musica. Venerdì 26 luglio, infatti, il Teatro Comunale “Lucio Dalla” ha ospitato, a partire dalle ore 18.30, l’incontro pubblico “Arte e spettacolo dal vivo per un futuro sostenibile”, organizzato da Form&APT di Napoli, Università telematica Pegaso, Agenzia Teatri, Associazione Putéca Celidònia, Fondazione Eduardo De Filippo e compagnia Bottega degli Apocrifi, in sinergia col Comune di Manfredonia. Un incontro aperto alla città, ai suoi adolescenti, alla sua comunità educante, agli operatori del settore culturale e a tutti i cittadini che hanno a cuore uno stile di vita sostenibile. L’incontro è stata l’occasione per la presentazione della mappatura sulla conoscenza e l’applicazione dei CAM – criteri minimi ambientali – da parte degli operatori culturali, realizzata dall’ente di formazione campano FORM&ATP e dall’Università Pegaso. Sono state messe a confronto due buone pratiche del territorio: Festambiente Sud, il festival eco-sostenibile di Legambiente nel vivo della sua edizione 2024, e Bottega degli Apocrifi, che ha appena concluso la sessione estiva dei processi artistici di partecipazione a basso impatto per Monte Sant’Angelo Capitale della Cultura 2024 della Regione Puglia.

Un incontro in forma di tavola rotonda, in cui esperti e cittadini si sono confrontati sulla sostenibilità di una città a partire da un presidio culturale, diventato luogo simbolo della città: il suo teatro comunale. Alla tavola rotonda hanno preso parte: Domenico La Marca (sindaco di Manfredonia); Anna Ciuffreda (referente Ufficio Cultura del Comune di Manfredonia e curatrice del Partenariato speciale pubblico privato per la valorizzazione del Teatro Comunale Lucio Dalla); Paolino Fierro (Università telematica Pegaso); Francesca Massone (FORM&ATP s.r.l.); Costanza Boccardi (Agenzia Teatri); Fiorentina Mercaldo (Associazione Puteca Celidonia); Daniela Salzedo (Legambiente Puglia); Franco Salcuni (Festambiente Sud); Stefania Marrone (Compagnia Bottega degli Apocrifi). E poi, a partire dalle ore 21.30, presso il Centro di Recupero delle Tartarughe Marine di Manfredonia, Molo di Ponente, si è tenuto il Concerto di benvenuto per l’arrivo di Goletta Verde: “Com’è profondo il mare con FestambienteSud” con il musicista e cantautore Luca Pugliese. (Foto instagram)