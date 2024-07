Ruba in due attività commerciali, un arresto a Spinazzola

Stava per lasciare la regione aspettando di prendere il treno presso la stazione ferroviaria di Barletta un uomo, classe ’82 di origini beneventane, il quale si è reso autore di due furti aggravati e un danneggiamento ai danni di diversi esercizi commerciali siti nel comune di Spinazzola. I carabinieri della locale stazione a seguito di continuate attività d’indagine riuscivano a riconoscere l’uomo come l’autore di tali reati rintracciandolo e arrestandolo in flagranza di reato presso la stazione ferroviaria di Barletta con addosso ancora i vestiti utilizzati per commettere i delitti e la refurtiva dell’incasso di uno degli esercizi commerciali poc’anzi saccheggiato. L’uomo attualmente è detenuto presso la Casa Circondariale di Trani in attesa di giudizio.