Taranto, sventato furto di 10 quintali di rame

Tentano di rubare dieci quintali di rame, ma la polizia sventa il furto rintracciando i malviventi. È accaduto nel Tarantino, in particolare tra i comuni di Manduria e Avetrana dove i ladri hanno sradicato dai tralicci della linea elettrica il rame. Il bottino, del peso complessivo di circa 10 quintali e una lunghezza di oltre 3 chilometri, è stato recuperato e restituito all’ente erogatore di energia elettrica che aveva segnalato il furto. Nei giorni precedenti, il furto dei cavi aveva causato frequenti e prolungate interruzioni dell’energia elettrica a Manduria e nelle aree circostanti, suscitando vivaci proteste tra i cittadini.

Prevedendo ulteriori tentativi di furto, gli agenti hanno organizzato servizi di appostamento tra i vigneti della zona. Dopo una lunga attesa, i poliziotti hanno iniziato a perlustrare l’area e hanno scoperto, nascoste tra la vegetazione vicino a dei pali dell’alta tensione, numerose matasse di cavi arrotolati e accatastati, pronti per essere trasportati. L’intervento tempestivo della Polizia ha fatto desistere i ladri, che si sono allontanati rapidamente approfittando del buio. Le indagini sono ancora in corso per identificare i responsabili, che rischiano accuse di interruzione di pubblico servizio, danneggiamento e furto aggravato.

Foto repertorio