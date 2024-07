Tir finisce su cantiere a Canosa, disagi in autostrada

Tir finisce su cantiere a Canosa, diversi i disagi in autostrada. È accaduto nella serata di ieri, in particolare all’altezza del chilometro 609, sui tratti autostradali della A14 e all’altezza del bivio con la A16. Un tir, secondo quanto emerso, avrebbe invaso la corsia opposta della carreggiata chiusa al traffico per via dei lavori in corso. Attualmente, per via del sinistro, in seguito al quale nessuno è rimasto ferito, sono diversi i disagi al traffico e le lunghe code che si stanno registrando sul tratto interessato, ma non solo. Lo segnala Autostrade per l’Italia in una nota evidenziando che i disagi riguardano anche il tratto compreso tra Andria e il bivio con la A16, Napoli-Canosa, sia in direzione Pescara, sia in direzione Canosa.

Foto repertorio